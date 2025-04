I ponti di primavera costano come i dazi -12 miliardi di Pil

ponti o festività vicine al fine settimana causerà una riduzione del Pil di 12 miliardi di euro, pari ai danni per l’economia che dovrebbero derivare dai dazi di Trump.Il rapporto segnala anche un alto numero di ore lavorate ogni anno per lavoratore, che deriva dal bassissimo tasso di occupazione del nostro Paese. Per reggere il passo del resto del mondo, gli italiani devono lavorare oltre 200 ore all’anno in più dei loro colleghi francesi.I ponti di primavera costano come i dazi di TrumpLo studio della Cgia di Mestre sottolinea che, rispetto al 2024, in Italia nel 2025 si lavorerà per due giorni in meno. È l’effetto del posizionamento delle festività primaverili, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, tutte in giorni feriali e non lontane da fine settimana a festività religiose come la Pasqua. Quifinanza.it - I ponti di primavera costano come i dazi, -12 miliardi di Pil Leggi su Quifinanza.it Secondo un rapporto della Cgia di Mestre, la riduzione delle ore lavorate nel 2025 rispetto al 2024 causata dal numero di giorni di assenza pero festività vicine al fine settimana causerà una riduzione del Pil di 12di euro, pari ai danni per l’economia che dovrebbero derivare daidi Trump.Il rapporto segnala anche un alto numero di ore lavorate ogni anno per lavoratore, che deriva dal bassissimo tasso di occupazione del nostro Paese. Per reggere il passo del resto del mondo, gli italiani devono lavorare oltre 200 ore all’anno in più dei loro colleghi francesi.Ididi TrumpLo studio della Cgia di Mestre sottolinea che, rispetto al 2024, in Italia nel 2025 si lavorerà per due giorni in meno. È l’effetto del posizionamento delle festività primaverili, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, tutte in giorni feriali e non lontane da fine settimana a festività religiosela Pasqua.

Come sfruttare al meglio i ponti di questa primavera, per la prima vacanza dell'anno - Immaginiamo di avere a disposizione nove giorni di vacanza chiedendo solo tre giorni di ferie. Sembra un sogno, eppure la primavera del 2025 offre veramente questa meravigliosa combinazione. Il ponte più lungo di questo nuovo anno inizia dal weekend di Pasqua (19 e 20 aprile), e prosegue con...

