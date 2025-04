Verde pubblico nascono anche a Novara le zone a sfalcio differenziato

Novara città in erba" promosso da Legambiente, in collaborazione con Comune di Novara, università del Piemonte Orientale e Assa e. Novaratoday.it - Verde pubblico, nascono anche a Novara le zone "a sfalcio differenziato" Leggi su Novaratoday.it In molto avranno notato che in città ci sono aiuole e angoli di parchi pubblici con l'erba più alta del solito.Non si tratta di incuria, tutt'altro: è il progetto "città in erba" promosso da Legambiente, in collaborazione con Comune di, università del Piemonte Orientale e Assa e.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cura del verde pubblico, Salerno Pulita assume 28 nuove unità - Salerno Pulita assume: la società partecipata contrattualizza 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra ex dipendenti Coop, per garantire i servizi di cura del verde pubblico e dei parchi. Non mancano neppure nuovi contratti stagionali per la stagione turistica alle porte. Per... 🔗salernotoday.it

Verde pubblico, iniziata a Carpaneto la potatura delle piante del territorio - Da qualche settimana è in corso a Carpaneto un nuovo intervento di manutenzione del territorio, dedicata alla potatura e messa in sicurezza di numerose piante del capoluogo e delle frazioni. Il comune, infatti, consta di diverse centinaia di piante, di diverse tipologie e dimensioni... 🔗ilpiacenza.it

Savona, inchiesta sul verde pubblico: tangenti e arresti, chi sono gli uomini finiti nei guai - Tre arresti e misure cautelari a Savona e Bari per corruzione e turbativa d'asta in una gara d'appalto per il servizio di sfalcio erba. 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verde pubblico, Montefiori interroga l’amministrazione sulle condizioni degli alberi in Viale Garibaldi - La questione della manutenzione del verde pubblico in città torna al centro del dibattito politico. Il consigliere del Partito Democratico Andrea Montefiori, infatti, ha presentato un ... 🔗cittadellaspezia.com