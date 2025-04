Sara Campanella è stata uccisa il 31 marzo da un compagno di università ossessionato da lei La assillava da due anni ma lei si è spaventata troppo tardi

Iodonna.it - Sara Campanella è stata uccisa il 31 marzo da un compagno di università ossessionato da lei. La assillava da due anni ma lei si è spaventata troppo tardi Leggi su Iodonna.it La catena di femminicidi che sta sconvolgendo il nostro Paese merita una riflessione. Le misure penali che pure il governo ha preso di recente, individuando un reato apposito ed elevando le pene, sono una risposta agli effetti di questo fenomeno. Ma non riesce a essere un deterrente. Il femminicidio diventa reato autonomo: il nuovo ddl prevede l’ergastolo X Leggi anche › Contro i femminicidi, nel cuore della Sicilia, un corteo di soli uomini: a Caltagirone #noncisonoscuse Lo stato in cui si trovano questi assassini, sempre più spesso molto giovani, è tale per cui riescono a superare paure e inibizioni, figuriamoci le conseguenze di una legge che nemmeno conoscono.

Su questo argomento da altre fonti

Quando un “no” non basta: Sara Campanella è stata uccisa dal suo stalker, Stefano Argentino - Sara Campanella aveva 22 anni, era al terzo anno del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, e già da tempo aveva confessato agli amici di non sentirsi al sicuro. Lui invece si chiama Stefano Argentino, è un suo compagno di corso, trovava nella sua abitazione di Noto, in provincia di Siracusa, quando i Carabinieri hanno collegato la morte della giovane 22enne a lui. Sara si sentiva seguita, aveva paura e lo aveva confessato ad una amica: “Ho paura, mi stanno seguendo”. 🔗metropolitanmagazine.it

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame - L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso 🔗notizie.virgilio.it

Sara Campanella uccisa con 5 coltellate a schiena e collo, dissanguata in pochi minuti; la madre di Argentino: "L'ho aiutato, voleva morire" - Dall'autopsia emerge che il fendente mortale è stato quello alla giugulare della ragazza Sara Campanella è morta dopo "un'agonia di pochi minuti". Questo è quanto ha riferito da Elvira Spagnolo, il medico legale che si è occupato dell'autopsia della 22enne uccisa a coltellate dal collega di u 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Chi era Sara Campanella, la tirocinante uccisa in strada | Su Facebook: Mi amo troppo per stare con chiunque; L'autopsia sul corpo di Sara Campanella: Uccisa con 5 coltellate, non è riuscita a difendersi; Stefano Argentino: chi è il presunto assassino di Sara Campanella; Sara Campanella «pedinata e poi accoltellata», fermato un collega 27enne: «Attenzioni insistenti da due anni, lei lo aveva rifiutato». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sui bus di Reggio Calabria il ricordo di Sara Campanella - REGGIO CALABRIA “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Così ha scritto sui social Sara Campanella, la ragazza di appena 22 anni uccisa per strada a Messina con una coltellata alla gola per aver detto ... 🔗corrieredellacalabria.it

Sara Campanella, i genitori di Argentino scrivono alla famiglia: «Chiediamo scusa». La replica: «Se sincere, sarebbero arrivate prima» - Un gesto che, nelle intenzioni, voleva essere un atto di rispetto e dolore condiviso. Due lettere, una dei genitori di Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio della 22enne ... 🔗msn.com

Omicidio Sara Campanella, l’iniziativa del Comune di Reggio Calabria: bus Atam a lei dedicato - Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di dedicare un bus Atam a Sara Campanella, ragazza uccisa a Messina qualche settimana fa ... 🔗strettoweb.com