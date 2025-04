Venezia-Milan | la carica di Conceicao i colpi di Jovic e un obbligo morale

Venezia-Milan il tecnico Sergio Conceicao, che riproporrà Luka Jovic, vuole la prima di sei vittorie per chiudere la stagione Pianetamilan.it - Venezia-Milan: la carica di Conceicao, i colpi di Jovic e un obbligo morale Leggi su Pianetamilan.it In vista diil tecnico Sergio, che riproporrà Luka, vuole la prima di sei vittorie per chiudere la stagione

Inter Milan, Conceicao si carica: l'ex vuole battere Inzaghi per un motivo. E quella di stasera sarà… - di RedazioneInter Milan derby di Coppa Italia è alle porte, Conceicao si carica: l'ex ha un motivo in più per dare battaglia, quella di stasera contro Inzaghi Il derby di Coppa Italia Inter Milan si avvicina. E – anche in casa dei rossoneri – cresce la tensione verso la semifinale di ritorno del match di Coppa Italia. Bene, nonostante la recente sconfitta subita dal Diavolo contro l'Atalanta la formazione che ha affrontato la Dea sarà confermata per dieci undicesimi.

Milan, Ibrahimovic a Milanello: fiducia a Conceicao, carica ai giocatori - Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della proprietà per il Milan, ieri a Milanello per stare vicino a Sergio Conceicao ed al gruppo squadra

Moncada svela i colpi Joao Felix e Gimenez al Milan: "Frutto di litigi e delle richieste di Conceiçao" - Gioffrey Moncada ha spiegato prima di Milan-Feyenoord come la società sia riuscita a mettere a segno due colpi di mercato di primissimo piano come Joao Felix e Gimenez, entrambi titolari nella notte decisiva di Champions: "Per Santi abbiamo litigato, Joao? E' per Conceiçao..."

Venezia-Milan, Conceicao vs Di Francesco dopo la rissa sfiorata nel 2019.