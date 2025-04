Un piano per evitare i dazi entro l' 8 luglio | ecco le prossime mosse di Trump

Ilgiornale.it - "Un piano per evitare i dazi entro l'8 luglio": ecco le prossime mosse di Trump Leggi su Ilgiornale.it Il Wall Street Journal svela come il presidente Usa intende gestire i negoziati sulle barriere doganali con i 18 maggiori partner commerciali di Washington

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue: nuove tutele per acciaio dopo dazi Trump, piano entro 2025 - Alla luce della "situazione eccezionale" scatenata dai dazi al 25% introdotti da Trump, Bruxelles intende proporre "entro il terzo trimestre 2025" tutele a lungo termine per l'acciaio per garantire "un livello appropriato di protezione alle frontiere oltre il 30 giugno 2026". E' quanto emerge dall'ultima bozza del piano d'azione Ue per l'acciaio che sarà presentato mercoledì, di cui l'ANSA ha preso visione. 🔗quotidiano.net

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Un piano per evitare i dazi entro l'8 luglio: ecco le prossime mosse di Trump; Il piano del Messico: “Manzanillo sarà il più grande porto dell’America Latina”; Apple, entro il 2026 la produzione di iPhone sarà spostata in India. La scelta dopo i dazi di Trump alla Cina; Roche investirà 50 miliardi in Usa per evitare i dazi di Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cantieri navali, energia, deficit: il piano della Corea per evitare i dazi Usa - Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato di elaborare un pacchetto commerciale volto a rimuovere i nuovi dazi statunitensi prima della revoca della ... 🔗ilsecoloxix.it

Roche investirà 50 miliardi in Usa per evitare i dazi di Trump - Ad oggi le 4 big del comparto farmaceutico hanno annunciato investimenti nel Paese per un totale di 155 miliardi di euro entro i prossimi quattro anni ... 🔗ilsole24ore.com

Il piano dell'Europa contro i dazi e l'attendismo del governo italiano: cosa in mente Meloni? - Entrato in vigore nel dicembre ... insieme all'Unione Europea per evitare un deterioramento dei rapporti con Washington. Cosa farà l'Europa contro i dazi di Trump? Non si tratta solo del "bazooka". 🔗tag24.it