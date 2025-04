Terribile schianto auto-camion | ragazzo di 29 anni muore sul colpo

auto e un camion ha causato la morte di un ragazzo di 29 anni.Il dramma si è consumato poco dopo l'una lungo la. Bresciatoday.it - Terribile schianto auto-camion: ragazzo di 29 anni muore sul colpo Leggi su Bresciatoday.it Un'altra giovane vita spezzata in un incidente stradale. È finita in tragedia la notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate (Bg), dove un violento scontro tra un'e unha causato la morte di undi 29.Il dramma si è consumato poco dopo l'una lungo la.

