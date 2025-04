LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia strapazza la Polonia e affronterà il Belgio nei quarti

DIRETTA LIVE11.08: Ora Germania-Criazia sul tatami 311.07. Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia nei quarti di finale! Battuta 4-2 una spenta Olanda, che conferma di non essere arrivata al meglio a questi Europei11.03: Sorpasso Belgio che ora è in vantaggio 3-2 sull'Olanda ed entra in scena Mathias Casse ma non nella sua categoria11.01: Sul tatami 1 tra poco la sfida tra Georgia e Azerbaijan e sul tatami 2 Austria contro Montenegro11.00: IPPOOOOOOOOOOON ESPOSITOOOOOOOOOO! l'Italia è nei quarti di finale dove affronterà la vincente tra Olanda e Belgio. Gli olandesi sono avanti 2-1 in una sfida molto equilibrata10.59: Era stato segnalato l'ippon per un'azione di Mrowczynski ma il Var lo ha annullato, ultimi 30? di incontro, uno shido anche per il polacco10.

