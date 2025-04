Ventotene si trasforma in un museo a cielo aperto con il Raduno di Fiat 500 d’Epoca 500 Evasioni

Ventotene, 27 aprile 2025 – L’incantevole isola di Ventotene si appresta ad ospitare un evento che celebra un’icona italiana su quattro ruote: il Raduno “500 Evasioni”, in programma dal 2 al 4 maggio 2025. Un fine settimana all’insegna della passione per la storica Fiat 500 (modelli prodotti tra il 1957 e il 1977), organizzato con entusiasmo dal Coordinamento di Gaeta-Formia del Fiat 500 Club Italia, con il prezioso patrocinio del Comune di Ventotene e la collaborazione di VentoteneMia e I Viaggi di Kilroy.L’atteso evento vedrà l’arrivo di circa 50 splendide Fiat 500 d’Epoca e di oltre duecento appassionati, trasformando le pittoresche vie dell’isola in una vibrante esposizione di stile e storia italiana.“500 Evasioni” rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il fascino unico di Ventotene e per far scoprire le sue bellezze naturali e culturali ai numerosi “cinquecentisti” provenienti da ogni angolo d’Italia. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 27 aprile 2025 – L’incantevole isola disi appresta ad ospitare un evento che celebra un’icona italiana su quattro ruote: il“500”, in programma dal 2 al 4 maggio 2025. Un fine settimana all’insegna della passione per la storica500 (modelli prodotti tra il 1957 e il 1977), organizzato con entusiasmo dal Coordinamento di Gaeta-Formia del500 Club Italia, con il prezioso patrocinio del Comune die la collaborazione diMia e I Viaggi di Kilroy.L’atteso evento vedrà l’arrivo di circa 50 splendide500e di oltre duecento appassionati,ndo le pittoresche vie dell’isola in una vibrante esposizione di stile e storia italiana.“500” rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il fascino unico die per far scoprire le sue bellezze naturali e culturali ai numerosi “cinquecentisti” provenienti da ogni angolo d’Italia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, archistar e intellettuali da tutto il mondo contro il nuovo stadio Sinigaglia: tutelare l’area, è un museo a cielo aperto - Como – Questo progetto non s’ha da fare. Parola di oltre 100 personalità da tutto il mondo tra architetti, docenti e intellettuali che hanno scritto una lettera al Como 1907 e all’amministrazione comunale per chiedere di accantonare l’dea del nuovo stadio Sinigaglia. “Si invita la società calcistica Como 1907 con l’amministrazione comunale ad abbandonare in autotutela il progetto proposto di trasformazione dello Stadio Sinigaglia”. 🔗ilgiorno.it

Da luogo di culto a punto di riferimento artistico: il Cimitero Monumentale diventa museo a cielo aperto - Un luogo di raccoglimento e ricordo, ma anche un sito di straordinario valore storico e culturale. Sarà svelato domenica 4 maggio alle 10 il primo progetto di valorizzazione del cimitero monumentale di Cesena che consentirà a cittadini e visitatori di visitare e riscoprire 25 tombe monumentali e... 🔗cesenatoday.it

Pasquetta elettronica a Napoli: il Circoloco trasforma il Centro Direzionale in una mega discoteca a cielo aperto - Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, Napoli si prepara a vivere una giornata all’insegna della musica elettronica di livello internazionale. Il cuore moderno della città, il Centro Direzionale, si trasformerà in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per ospitare il ritorno di uno degli eventi più iconici della scena clubbing mondiale: il Circoloco. Dalle 12 fino a mezzanotte, per ben dodici ore consecutive, le pulsanti sonorità della musica elettronica saranno le protagoniste assolute, animando uno scenario urbano caratterizzato dalla sua architettura futuristica e dai suoi ampi ... 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ventotene si trasforma in un museo a cielo aperto con il Raduno di Fiat 500 d'Epoca 500 Evasioni.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ventotene si trasforma in un museo a cielo aperto con il Raduno di Fiat 500 d’Epoca “500 Evasioni”. - Un fine settimana all'insegna della passione per la Fiat 500 (modelli prodotti tra il 1957 e il 1977), l'automobile simbolo dell'Italia ... 🔗ilfaroonline.it

Il cielo di Renato Zero diventa una moneta da collezione: ecco quanto vale - Il cielo di Renato Zero diventa una moneta Immaginiamo Renato Zero a 17 anni, mentre è seduto su uno scoglio di Ventotene con la sua chitarra tra le braccia. E' in questa ambientazione, con lo ... 🔗msn.com

Milano si trasforma un museo a cielo aperto per la Design Week: le installazioni e gli eventi più belli - Dopo aver fatto da traino per le tendenze moda durante la fashion week, il capoluogo lombardo si trasforma in un museo a cielo aperto tra cortili nascosti, piazze iconiche e vie pulsanti di vita ... 🔗informazione.it