C’è un terzo morto Sparatoria in piazza si aggrava il bilancio | chi erano le vittime

È salito a tre il numero dei giovani morti nella tragica sparatoria che si è consumata nella notte a Monreale, in provincia di Palermo. Andrea Miceli, ventiseienne rimasto gravemente ferito, non ce l'ha fatta ed è spirato poche ore dopo il ricovero all'ospedale Civico di Palermo. Con lui perdono la vita anche Massimo Pirozzo, 25 anni, e Salvatore Turdo, 24 anni, entrambi originari di Monreale. La notizia della terza vittima ha gettato nel dolore l'intera comunità locale, ancora sconvolta per l'accaduto. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la Procura di Palermo, sotto la direzione di Maurizio de Lucia, ha avviato un'inchiesta per far luce su quanto accaduto.

