Abusi su 16enne in comunità educativa nel Salento | indagato un operatore di 31 anni

Abusi si sarebbero consumati in più occasioni tra dicembre 2024 e febbraio di quest'anno, anche approfittando, in una circostanza, dello stato di incoscienza della giovane dopo la somministrazione di psicofarmaci. Leggi su Fanpage.it Glisi sarebbero consumati in più occasioni tra dicembre 2024 e febbraio di quest'anno, anche approfittando, in una circostanza, dello stato di incoscienza della giovane dopo la somministrazione di psicofarmaci.

Presunti abusi su una 16enne stordita anche con psicofarmaci. Indagato operatore di una comunità - LECCE – Presunti abusi nei confronti di una ragazzina di 16 anni, ospite di una comunità socio educativa della provincia di Lecce, e dopo la denuncia presentata dalla famiglia ai carabinieri, è partita l’inchiesta a carico di un operatore 31enne della struttura, indagato con l’accusa di violenza... 🔗lecceprima.it

