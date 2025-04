Antonio Conte e il futuro alla SSC Napoli le parole di Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli e del possibile futuro sulla panchina azzurra dell’allenatore Antonio Conte ai microfoni di Radio Marte. In particolare, il giornalista ha confermato la volontà del presidente partenopeo di continuare con il mister ex Juventus con l’obiettivo di migliorare la squadra. “. .L'articolo Antonio Conte e il futuro alla SSC Napoli, le parole di Gianluca Di Marzio Leggi su Dailynews24.it Il giornalista di SKY Sport, l’esperto di mercatoDiha parlato dele del possibilesulla panchina azzurra dell’allenatoreai microfoni di Radio Marte. In particolare, il giornalista ha confermato la volontà del presidente partenopeo di continuare con il mister ex Juventus con l’obiettivo di migliorare la squadra. “. .L'articoloe ilSSC, lediDi

Se ne parla anche su altri siti

Il futuro di Antonio Conte è un rebus - Cosa farà Antonio Conte a fine stagione? È una domanda che a Napoli si stanno ponendo da qualche settimana e che probabilmente non avrà risposta ancora per qualche mese. Il tecnico è tornato in Italia dopo l'esperienza al Tottenham accettando un sfida non facile, rilanciare i campani reduci dal... 🔗today.it

Palmeri lancia la bomba sul futuro di Antonio Conte: la Juve è ancora sullo sfondo per lui! Ecco la rivelazione - di Redazione JuventusNews24Palmeri, giornalista, ha rivelato che il futuro di Antonio Conte al Napoli è tutt’altro che deciso: la Juve monitora attentamente In un’editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha evidenziato come il suo futuro non sembra così saldo al Napoli. Ecco le sue parole che mettono in gioco anche la Juve. PAROLE – «Antonio Conte non è più cosi sicuro di voler rimanere a Napoli, o meglio al Napoli, con la società non con la squadra. 🔗juventusnews24.com

Futuro di Antonio Conte: tra Napoli, Milan e Juventus - Futuro di Antonio Conte: tra Napoli, Milan e Juventus"> Nel suo editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha analizzato il futuro di Antonio Conte, sottolineando come la permanenza al Napoli non sia affatto scontata. Il tecnico, deluso dal mercato e in attesa di garanzie concrete da parte della società, deciderà il suo destino solo a fine stagione, dopo un confronto diretto con il presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗napolipiu.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte ritiene fondamentale una cosa per restare a Napoli; L'auspicio di Conte prima di Como-Napoli: In futuro vorrei iniziare con una squadra in pole position; Conte: Al futuro penseremo dopo queste otto partite. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso; Conte, tanti i rumors sul suo futuro: un indizio svela la reale intenzione del tecnico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Antonio Conte e il futuro alla SSC Napoli, le parole di Gianluca Di Marzio - Il giornalista di SKY Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli e del possibile futuro sulla panchina azzurra dell’allenatore Antonio Conte ai microfoni di Radio Marte. In ... 🔗dailynews24.it

Antonio & Daniele Conte, la loro nuova società: si tratta di… - Antonio & Daniele Conte, la loro nuova società: si tratta di...I due fratelli l'hanno costituita il 1 aprile a Torino ... 🔗ilnapolionline.com

Antonio Conte e il fratello Daniele costituiscono una nuova società a Torino: il nome e gli obiettivi... - Antonio Conte e il fratello Daniele hanno costituito una nuova società con sede a Torino lo scorso 1 aprile: si tratta della Restate Srl. I due fratelli, che sono residenti formalmente ... 🔗tuttojuve.com