Buenos Aires le processioni dai quartieri popolari per l’ultimo saluto a Papa Francesco | Lui ha messo al centro chi era ai margini

Papa Francesco ha dato l’ultimo saluto al suo pontefice “venuto dalla fine del mondo”. Sulla scalinata della Cattedrale metropolitana l’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ha officiato la messa funebre in onore del Papa, scomparso lunedì scorso all’età di 88 anni. Nel corso della celebrazione, trasmessa su schermi posizionati nella vicina plaza de Mayo, García Cuerva ha dichiarato che “è morto il padre di tutti noi. Oggi piangiamo perché ci sentiamo orfani. Piangiamo dal profondo del cuore, senza vergogna, ma anche con il dolore che ci unisce come popolo”. Per l’arcivescovo della capitale argentina, nominato proprio da Bergoglio, il Papa “aveva una predilezione per gli ultimi, gli emarginati, i malati e gli scartati dalla società” e ha invitato a mettere in pratica una chiesa “inquieta che non si chiude tra quattro mura”. Ilfattoquotidiano.it - Buenos Aires, le processioni dai quartieri popolari per l’ultimo saluto a Papa Francesco: “Lui ha messo al centro chi era ai margini” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nel giorno dell’addio, la città natale diha datoal suo pontefice “venuto dalla fine del mondo”. Sulla scalinata della Cattedrale metropolitana l’arcivescovo di, Jorge García Cuerva, ha officiato la messa funebre in onore del, scomparso lunedì scorso all’età di 88 anni. Nel corso della celebrazione, trasmessa su schermi posizionati nella vicina plaza de Mayo, García Cuerva ha dichiarato che “è morto il padre di tutti noi. Oggi piangiamo perché ci sentiamo orfani. Piangiamo dal profondo del cuore, senza vergogna, ma anche con il dolore che ci unisce come popolo”. Per l’arcivescovo della capitale argentina, nominato proprio da Bergoglio, il“aveva una predilezione per gli ultimi, gli emarginati, i malati e gli scartati dalla società” e ha invitato a mettere in pratica una chiesa “inquieta che non si chiude tra quattro mura”.

