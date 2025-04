Qual è la profezia di Malachia e che cosa viene detto sull’ultimo Papa

“Se il prossimo Papa si chiamerà Pietro potrebbe essere l’ultimo”: cosa dice la profezia di Malachia - Nonostante la "profezia di Malachia" sarebbe un falso storico, creato ad arte nel XVI secolo, circola lo stesso in occasione di ogni Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La profezia di Malachia sul prossimo Papa: cosa si scopre - La profezia di Malachia sul prossimo Papa: cosa si scopre – La recente scomparsa di Papa Francesco e l’imminente conclave per eleggere il nuovo pontefice hanno riacceso i riflettori su una profezia che ha da sempre affascinato e scatenato discussioni: quella di San Malachia. Un’antica predizione che, seppur considerata un falso da molti esperti, continua a far parlare di sé, soprattutto ora che il futuro della Chiesa sembra essere di nuovo in gioco. 🔗tvzap.it

Che cos’è la profezia di Malachia e cosa c’entra coi Papi? - La profezia di Malachia è uno dei misteri più affascinanti della storia. Si tratta di una serie di brevi motti latini che, secondo la tradizione, descriverebbero in sequenza tutti i Pontefici della Chiesa Cattolica, dal XII secolo fino alla fine dei tempi. Questo elenco profetico ha alimentato dibattiti, speculazioni e timori escatologici, soprattutto per l’ultima previsione, che preannuncerebbe la fine della Chiesa così come la conosciamo. 🔗cultweb.it

