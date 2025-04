Stanno fallendo i ristoranti vegani di Hamilton 150 persone licenziate

ristoranti vegani che ha come soci, tra gli altri, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton e l'attore Leonardo Di Caprio. A Milano ci sono due punti vendita: uno in Porta Venezia recentemente aperto e uno nel centro commerciale Merlata Bloom. Ormai. Milanotoday.it - Stanno fallendo i ristoranti vegani di Hamilton, 150 persone licenziate Leggi su Milanotoday.it Tempi durissimi per Neat Burger, la catena diche ha come soci, tra gli altri, il pilota della Ferrari Lewise l'attore Leonardo Di Caprio. A Milano ci sono due punti vendita: uno in Porta Venezia recentemente aperto e uno nel centro commerciale Merlata Bloom. Ormai.

I ristoranti vegani di Lewis Hamilton chiudono: ingenti perdite, 150 disoccupati - In difficoltà in pista con la sua Ferrari, Lewis Hamilton deve fronteggiare anche la chiusura della sua catena di ristoranti vegani nel Regno Unito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

