Ragazza di 17 anni travolta e uccisa da un treno a Milano | stava giocando con il monopattino lungo i binari

uccisa e investita da un treno la sera di venerdì 25 aprile avesse preso in prestito il monopattino di un parente e lo stesso provando sulla banchina lungo i binari. Si sarebbe anche infilata in un cantiere della stazione poco prima di essere travolta. Leggi su Fanpage.it Dalle prime ricostruzioni pare che la 17ennee investita da unla sera di venerdì 25 aprile avesse preso in prestito ildi un parente e lo stesso provando sulla banchina. Si sarebbe anche infilata in un cantiere della stazione poco prima di essere

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni travolta da un treno alla stazione di Greco-Pirelli - Una giovane vita spezzata Una ragazza di 17 anni, di origine filippina, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno regionale alla stazione di Greco-Pirelli a Milano. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, 25 aprile 2025. La giovane è deceduta successivamente all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata trasportata in condizioni gravissime. L’incidente Secondo le prime informazioni, la ragazza stava attraversando i binari su un monopattino, accompagnata dai genitori. 🔗dayitalianews.com

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello - Milano – Una tragedia ha colpito la stazione milanese di Greco-Pirelli nella serata di venerdì 25 aprile. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari con il suo monopattino. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22.20. La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, la giovane, che avrebbe compiuto 18 anni a luglio, stava attraversando i binari in un punto non consentito quando è sopraggiunto il convoglio. 🔗ilgiorno.it

