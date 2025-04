Canada | auto piomba sulla folla a Vancouver morti e feriti Le prime immagini della strage

follavano il festival di strada “Lapu Lapu” a Vancouver, in Canada. Secondo le prime informazioni sarebbero diverse le vittime. Tanti anche i feriti. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato. Sono drammatiche le prime immagini social che arrivano dalle strade Lapresse.it - Canada: auto piomba sulla folla a Vancouver, morti e feriti. Le prime immagini della strage Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – Un suv ha investito decine di persone che afvano il festival di strada “Lapu Lapu” a, in. Secondo leinformazioni sarebbero diverse le vittime. Tanti anche i. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducentevettura è stato arrestato. Sono drammatiche lesocial che arrivano dalle strade

