Agli studenti del Sud sottratti due anni di studio tra Infanzia e Primaria La denuncia | Dirigenti non fanno richiesta per tempo prolungato ed enti non stanziano fondi

Agli studenti del Sud sottratti due anni di studio tra Infanzia e Primaria. La denuncia: “Dirigenti non fanno richiesta per tempo prolungato ed enti non stanziano fondi” . Leggi su Orizzontescuola.it Michele Mileto, segretario provinciale di Reggio Calabria del sindacato Sinatas-Fgu Gilda Unams, ha evidenziato una situazione di crescente criticità per il sistema scolastico pubblico della sua regione, che diventa emblema di una situazione diffusa nel Sud Italia.L'articolodel Suddueditra. La: “nonperednon” .

