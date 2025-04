Serie A oggi Inter-Roma | orario dove vederla in tv e probabili formazioni

Serie A oggi, domenica 27 aprile, Inter-Roma è il match clou della 34esima giornata: i nerazzurri di Inzaghi attendono alle ore 15 a San Siro i giallorossi, cercando tre punti fondamentali per lo scudetto: a cinque giorni dalla fine del campionato l’Inter è a 71 punti in classifica, come il Napoli che questa sera alle 20.45 è impegnato contro il Torino.Inter-Roma, la partita di Serie A alle ore 15Inter- Roma, match valido per la 34esima giornata di Serie A, oggi domenica 27 aprile si giocherà a partire dalle ore 15 allo stadio San Siro di MilanoInter-Roma, le probabili formazioniEcco le probabili formazioni della sfida Inter-Roma, in programma oggi a San Siro:Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. Lapresse.it - Serie A, oggi Inter-Roma: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni Leggi su Lapresse.it In, domenica 27 aprile,è il match clou della 34esima giornata: i nerazzurri di Inzaghi attendono alle ore 15 a San Siro i giallorossi, cercando tre punti fondamentali per lo scudetto: a cinque giorni dalla fine del campionato l’è a 71 punti in classifica, come il Napoli che questa sera alle 20.45 è impegnato contro il Torino., la partita diA alle ore 15, match valido per la 34esima giornata diA,domenica 27 aprile si giocherà a partire dalle ore 15 allo stadio San Siro di Milano, leEcco ledella sfida, in programmaa San Siro:(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché Roma-Cagliari di Serie A oggi si gioca alle ore 16 anziché al classico orario delle 15 - L'orario insolito della partita domenicale della 29ª giornata è dovuto alla coincidenza nella Capitale con un altro evento: la Maratona di Roma. Ecco perché il fischio d'inizio all'Olimpico è stato spostato di un'ora.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario, programma, tv, streaming - Tutto pronto per il ‘Clasico’ della Serie A di basket! Oggi domenica 2 marzo, alle ore 18:15, Virtus Bologna ed Olimpia Milano si affrontano per la ventesima giornata della regular season 2024-2025. I bianconeri vogliono cancellare la pesante sconfitta rimediata nei quarti di finale di Coppa Italia (77-91) dove non sono riusciti a mettere in difficoltà gli acerrimi rivali, venendo spazzati via soprattutto nel terzo quarto. 🔗oasport.it

Serie A, oggi Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - In Serie A stasera, venerdì 11 aprile, l’anticipo che vede sfidarsi Udinese e Milan nella gara valida per la 32esima giornata. La partita è in programma alle ore 20.45. I friulani sono reduci dalla sconfitta 1-0 contro il Genoa, mentre il Milan dal pareggio 2-2 contro la Fiorentina a San Siro. Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma di Serie A, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv by AdnKkonos; Inter - Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Inter-Roma è il piatto forte della 34esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 27 aprile, si gioca il big match della quintultima di campionato. I nerazzurri ospitano i giallorossi a San ... 🔗msn.com

Inter-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Nerazzurri e giallorossi si affrontano per la 34ª giornata di Serie A: tutte le informazioni del match di oggi. 🔗msn.com

Inter-Roma di Serie A, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni - Inter-Roma si gioca oggi, domenica 27 aprile alle 15:00 causa rinvio per la morte e i funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it