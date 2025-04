Scomparso a 15 anni con il gesso al braccio sinistro | apprensione per Pierangelo Bracale

Scomparso da ieri, il 15enne Pierangelo Bracale, originario del Canton Ticino, precisamente da Cugnasco. Il giovane, alto 1.75 m e di corporatura snella, ha occhi azzurri e un viso ovalerotondo. Parla italiano e inglese.Al momento della scomparsa, indossava una maglia Adidas con strisce. Quicomo.it - Scomparso a 15 anni, con il gesso al braccio sinistro: apprensione per Pierangelo Bracale Leggi su Quicomo.it da ieri, il 15enne, originario del Canton Ticino, precisamente da Cugnasco. Il giovane, alto 1.75 m e di corporatura snella, ha occhi azzurri e un viso ovalerotondo. Parla italiano e inglese.Al momento della scomparsa, indossava una maglia Adidas con strisce.

