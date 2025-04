Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli Ricci | Intimidazione fascista

Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di Striscioni che minacciano lei e la sua attività.Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. Poche ore dopo, un secondo striscione è stato affisso in viale De Gasperi, recitando: "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore".Il consigliere d'opposizione Gregorio Cappelli ha denunciato pubblicamente l'accaduto, sottolineando la presenza di e chiedendo al sindaco Fioravanti un intervento deciso in difesa dei valori costituzionali.

