Il mondo tra le righe al via il corso di scrittura creativa per adulti della Società Dante Alighieri di Terni

della Fondazione Sbrolli, in via Luigi Galvani, avrà inizio il secondo corso di scrittura creativa intitolato “Il mondo tra le righe” organizzato dal comitato di Terni della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l’assessorato alla scuola e al. Ternitoday.it - “Il mondo tra le righe”, al via il corso di scrittura creativa per adulti della Società Dante Alighieri di Terni Leggi su Ternitoday.it Il 29 aprile alle ore 10 presso la sedeFondazione Sbrolli, in via Luigi Galvani, avrà inizio il secondodiintitolato “Iltra le” organizzato dal comitato di, in collaborazione con l’assessorato alla scuola e al.

Se ne parla anche su altri siti

“Il mondo tra le righe”, successo del primo corso di scrittura creativa dedicato agli studenti di Terni - Gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Terni hanno trovato uno spazio dove dare voce alla loro creatività, esplorare la propria identità e socializzare. Grazie al primo corso di scrittura organizzato dalla Società Dante Alighieri di Terni, intitolato “Il mondo tra le righe”. Un... 🔗ternitoday.it

Diventa addetto alla contabilità: il corso di ABF per entrare nel mondo del lavoro - La gestione contabile è un aspetto centrale per ogni attività aziendale e richiede competenze specifiche per garantire la corretta registrazione delle operazioni economiche e il rispetto delle normative fiscali. Il corso per Addetto alla Contabilità Base, organizzato da ABF per la prima volta presso la sede di San Giovanni Bianco, offre una preparazione pratica e teorica per chi desidera acquisire competenze nel settore amministrativo-contabile. 🔗bergamonews.it

Notizie dal mondo ASviS: Whole School Approach, al via il nuovo corso di formazione Mim-ASviS - Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 27 marzo 2025 In partenza il nuovo corso di formazione “Whole School Approach: scenari, prospettive e strumenti per futuri sostenibili”, rivolto ai docenti e ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia). 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

“Il mondo tra le righe”, al via il corso di scrittura creativa per adulti della Società Dante Alighieri di Terni; Corso di scrittura creativa per gli adulti: torna “Il mondo tra le righe”; Ferrari, i 10 modelli più costosi al mondo: quante sorprese in classifica; Criminalità finanziaria: al MIT il primo algoritmo al mondo per rafforzare i controlli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media