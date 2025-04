In attesa del processo Diddy rifiuta una proposta di patteggiamento da parte della corte | i fatti

Diddy ha rifiutato un’offerta di patteggiamento da parte della corte, secondo quanto riportato dalla corte federale, il rapper avrebbe declinato la richiesta durante un’udienza tenutasi negli scorsi giorni a New York.Il pm Madison Smyser ha rivelato che Sean Combs ha glissato la proposta senza fornire altri ulteriori dettagli su quello che era stato offerto, sostiene Reuters. Il founder della Bad Boy Entertainment ha in precedenza dichiarato di essere innocente per cinque capi d’accusa delineati nel processo, tra i quali è incriminato di aver usato minacce di violenza fisica ed intimidazioni, costringendo inoltre donne a partecipare ai Freak Off. I patteggiamenti sono una procedura standard, anche quando i pubblici ministeri ritengono di avere un caso solido. Nei casi di violenza sessuale, possono essere offerti per cercare di proteggere le presunte vittime che potrebbero essere in pericolo o riluttanti a rivivere i crimini che potrebbero essere stati commessi. Metropolitanmagazine.it - In attesa del processo, Diddy rifiuta una proposta di patteggiamento da parte della corte: i fatti Leggi su Metropolitanmagazine.it hato un’offerta dida, secondo quanto riportato dallafederale, il rapper avrebbe declinato la richiesta durante un’udienza tenutasi negli scorsi giorni a New York.Il pm Madison Smyser ha rivelato che Sean Combs ha glissato lasenza fornire altri ulteriori dettagli su quello che era stato offerto, sostiene Reuters. Il founderBad Boy Entertainment ha in precedenza dichiarato di essere innocente per cinque capi d’accusa delineati nel, tra i quali è incriminato di aver usato minacce di violenza fisica ed intimidazioni, costringendo inoltre donne acipare ai Freak Off. I patteggiamenti sono una procedura standard, anche quando i pubblici ministeri ritengono di avere un caso solido. Nei casi di violenza sessuale, possono essere offerti per cercare di proteggere le presunte vittime che potrebbero essere in pericolo o riluttanti a rivivere i crimini che potrebbero essere stati commessi.

