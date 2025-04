Juve Monza | dove vederla orario e probabili formazioni

Juve Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie A tra Juve Monza. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili . Calcionews24.com - Juve Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A: le ultimissime diconvedere il match in tv All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

