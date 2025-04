Movida 16enne armato con manganello | controlli serrati dei Carabinieri a Napoli

Movida.Freno alla Movida violenta con i controlli dei Carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le piazze più frequentate e ormai meta di migliaia di turisti.Primo a finire nelle maglie dei controlli un 16enne incensurato. Addosso un manganello telescopico di 64 centimetri. Nessuna spiegazione a giustificarne il possesso, denunciato. Un 56enne dovrà rispondere di furto con destrezza. Aveva sfilato il portafogli ad un passante. Riconosciuto e rintracciato dai militari, è stato denunciato.Stessa sorte per un 29enne sorpreso alla guida di una moto senza patente e per un siciliano di 45 anni, parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Matteotti. Leggi su Puntomagazine.it Nel centro storico raffica di denunce: sequestri, furti e droga tra le pieghe della.Freno allaviolenta con ideidella compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le piazze più frequentate e ormai meta di migliaia di turisti.Primo a finire nelle maglie deiunincensurato. Addosso untelescopico di 64 centimetri. Nessuna spiegazione a giustificarne il possesso, denunciato. Un 56enne dovrà rispondere di furto con destrezza. Aveva sfilato il portafogli ad un passante. Riconosciuto e rintracciato dai militari, è stato denunciato.Stessa sorte per un 29enne sorpreso alla guida di una moto senza patente e per un siciliano di 45 anni, parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Matteotti.

Cosa riportano altre fonti

Movida a Napoli, minori con coltelli: 13enne armato fermato da militari in borghese - A 13 anni con il coltello in tasca. È l?ultima follia scritta dai minorenni napoletani che nel fine settimana (ma probabilmente anche in tutti gli altri) escono di casa armati. Ennesimo... 🔗ilmattino.it

Napoli, 13enne armato di coltello. Controlli dei Carabinieri sulla movida - Ha appena compiuto 13 anni. Quasi non si vedeva nel gruppo di amici che i carabinieri della compagnia Napoli centro controllano nella storica piazza Dante. Tra le decine di militari impegnati nel servizio alla movida ci sono anche i carabinieri in borghese del nucleo operativo e quel gruppo di minorenni viene preso alla sprovvista. “Carabinieri”: una voce sorprende i ragazzini, un coltello cade a terra. 🔗tg24.sky.it

Ritrovata Melissa, la 16enne scomparsa a Treviglio: sta bene ed è con la famiglia - È stata ritrovata Melissa, la 16enne di Treviglio di cui non si avevano più notizie dallo scorso 1° febbraio. Era stata l’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia a lanciare l’appello di scomparsa lo scorso 11 aprile. Dopo due mesi di ricerche la giovane è stata fortunatamente ritrovata: è in buone condizioni e si trova insieme alla sua famiglia. Melissa si era allontanata dalla comunità per minori dove viveva: non aveva con sé nè il cellulare nè i documenti. 🔗bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Movida, fermato minorenne armato; NAPOLI: Movida, ancora un 16enne armato. i controlli dei Carabinieri; Movida ancora un 16enne armato -; Napoli, 16enne armato con manganello telescopico nella movida del centro città. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Movida, a Napoli ancora un 16enne armato - Freno alla movida violenta con i controlli dei Carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le piazze più frequentate e ormai meta di migli ... 🔗ansa.it

Movida, ancora un 16enne armato fermato durante i controlli dei Carabinieri - Freno alla movida violenta con i controlli dei Carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le ... 🔗napolivillage.com

Napoli, controlli nella movida: 16enne armato con manganello. Denunciato - Nel bilancio dei controlli anche il sequestro di modiche quantità di droga, con 4 giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com