Ucraina oltre l’80% dei bambini vaccinati | sforzi continui per proteggere la salute durante la guerra

UNICEF-OMS-Ministero della Salute: in Ucraina oltre l'80% dei bambini è stato vaccinato contro la maggior parte delle malattie infettive.

27 Aprile 2025 – Alla fine del 2024, oltre l'80% dei bambini in Ucraina è stato vaccinato contro la maggior parte delle malattie infettive. Questi tassi indicano un ritorno ai livelli di vaccinazione prebellici. Tuttavia, sono ancora al di sotto della soglia necessaria per garantire l'immunità collettiva. Secondo le raccomandazioni dell'OMS, è necessario un tasso di copertura vaccinale del 95% per stabilire una piena immunità collettiva.

Attualmente si sta prestando particolare attenzione all'insufficiente copertura vaccinale contro il morbillo. Nel 2024, il 91,4% dei bambini ha ricevuto il vaccino contro il morbillo all'età di un anno e l'83,4% all'età di sei anni.

