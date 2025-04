Inzaghi Inter Il Mattino il tecnico ora a rischio esonero! Già scelto il possibile sostituto

Inzaghi Inter, da Napoli arriva la clamorosa voce sul futuro dell'allenatore, ecco chi potrebbe sostituirlo e in quale caso si arriverebbe all'esoneroInzaghi Inter, arrivano clamorose voci sul futuro dell'allenatore dei nerazzurri. Secondo quanto riporta il blasonato quotidiano partenopeo Il Mattino infatti, il tecnico nerazzurro non sarebbe in lotta solamente per campionato e Champions: ma anche per non perdere il posto sulla panchina meneghina. Attenzione però, onde sgomberare il campo da equivoci occorre sottolineare come l'ipotesi esonero sarebbe da valutare solamente in caso di una caduta libera nei risultati, con Fabregas (attuale tecnico del Como) in pole position per tale evenienza. Secondo #IlMattino in palio in #InterRoma c'è più dei tre punti. #Inzaghi rischia perché i risultati dell'ultima settimana sono figli di formazioni scombinate dal punto di vista tattico e di errori dei singoli: altro che rinnovo, in caso di finale di stagione in caduta su di lui.

