Uomini e Donne rissa a Fregene | coinvolto Gianmarco Steri? Lo scoop

Gianmarco Steri di Uomini e Donne, che questa volta lo vede come unico protagonista. In queste ore, si parla addirittura di rissa per il tronista di questa edizione 20242025 del dating show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon si ritrova, attualmente, con due ragazze alla sua corte, ovvero Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Ma sembra proprio che per Gianmarco non stia proseguendo tutto nel migliore dei modi, con serenità. Ma vediamo insieme cosa rivela questa nuova indiscrezione, che non ha conferme ufficiali e dovrebbe essere presa, appunto, con le pinze.Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro di una rissa? L’indiscrezioneNuovo gossip su Gianmarco di UeD, che parla di una rissa. Il tronista è al centro di varie segnalazioni. Latuafonte.com - Uomini e Donne, “rissa a Fregene”: coinvolto Gianmarco Steri? Lo scoop Leggi su Latuafonte.com Spunta l’ennesima segnalazione sudi, che questa volta lo vede come unico protagonista. In queste ore, si parla addirittura diper il tronista di questa edizione 20242025 del dating show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon si ritrova, attualmente, con due ragazze alla sua corte, ovvero Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Ma sembra proprio che pernon stia proseguendo tutto nel migliore dei modi, con serenità. Ma vediamo insieme cosa rivela questa nuova indiscrezione, che non ha conferme ufficiali e dovrebbe essere presa, appunto, con le pinze.al centro di una? L’indiscrezioneNuovo gossip sudi UeD, che parla di una. Il tronista è al centro di varie segnalazioni.

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, registrazione 24 Febbraio: rissa sfiorata tra due dame - La registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio 2025 è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, con due dame del trono over che hanno sfiorato lo scontro fisico. Le protagoniste di questo acceso confronto sono state Margherita Aiello e Morena Farfante, il cui battibecco ha richiesto l’intervento per separarle. Il motivo dello scontro è davvero clamoroso e potrebbe portare a forti conseguenze. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e donne: Giovanni e Alessio sfiorano la rissa, Francesca sempre più distante da Gianmarco - Giovanni chiude con Luana e scatena il caos in studio: accuse, lacrime e una rissa sfiorata con Alessio. Intanto, sul trono classico, Gianmarco finisce sotto accusa da parte di Francesca. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne non sono mancati colpi di scena, tensioni e accuse infuocate. A sorprendere tutti è stata la decisione di Giovanni Siciliano di interrompere la conoscenza con Luana, lasciando la dama visibilmente delusa e amareggiata. 🔗movieplayer.it

“Finiscono alle mani”. Uomini e Donne, Tina Cipollari contro la dama: quasi rissa fuori dallo studio - Colpo di scena a Uomini e Donne. Un momento di grandissima tensione si sarebbe registrato tra Tina Cipollari e l’altra protagonista del dating show di Maria De Filippi. Stando ai rumor intorno al programma, in televisione non ce l’hanno fatto vedere ma l’opinionista avrebbe quasi avuto uno scontro fisico con lei. Infatti, la rabbia è aumentata a dismisura a Uomini e Donne e Tina Cipollari ha perso la pazienza, inveendo contro la protagonista del programma. 🔗caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Rissa in discoteca, Saint Tropez verso giorni di chiusura; Rissa tra ragazze alla fermata del bus, 15enni si tirano i capelli e si trascinano sul marciapiede: video vira; Uomini e Donne, rissa a Fregene: coinvolto Gianmarco Steri? Lo scoop. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rissa a Uomini e Donne: Sabrina Zago schiaffeggia Guido!/ Cos’è successo nella nuova registrazione - Uomini e Donne, una lite tra Sabrina Zago e Guido nella nuova registrazione finisce male e vola uno schiaffo da parte della dama del trono Over ... 🔗ilsussidiario.net

Rissa a Uomini e Donne: una dama perde la testa per un altro cavaliere, caos in studio - Che cosa vedremo a brevissimo sul piccolo schermo per quanto riguarda i programma che promette di far trovare l'amore? Scopriamolo! 🔗chedonna.it

Uomini e Donne, rissa sfiorata dietro le quinte ma non viene mandato in onda: la verità - Rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne: l’ultima indiscrezione che riguarda proprio il famoso programma di Maria De Filippi lascia tutti di stucco, cosa sarebbe accaduto e cosa non è stato ... 🔗abruzzo.cityrumors.it