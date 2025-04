Verso il nuovo Papa il cardinale Marx | Il Conclave sarà breve

nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di BergoglioL'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: "Il Conclave sarà breve" proviene da Il Difforme.

