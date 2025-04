Funerali del Papa record di ascolti per la diretta del Tg1 di Chiocci

ascolti record per la diretta dei Funerali di Papa Francesco trasmessa ieri dal Tg1. Secondo i dati hanno seguito lo speciale andato in onda dalle 8.20 alle 13.30 il 43,4% dello share. Numeri importanti anche per il Tg1 delle 13.30, trasmesso a conclusione dello speciale, che ha visto uno share del 36,1%. Il Tg, guidato da Gian Marco Chiocci, ha seguito ieri tutti i momenti della storica giornata: dall'affluenza dei fedeli in piazza San Pietro fino all'arrivo del feretro alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Agi.it - Funerali del Papa, record di ascolti per la diretta del Tg1 di Chiocci Leggi su Agi.it AGI -per ladeidiFrancesco trasmessa ieri dal Tg1. Secondo i dati hanno seguito lo speciale andato in onda dalle 8.20 alle 13.30 il 43,4% dello share. Numeri importanti anche per il Tg1 delle 13.30, trasmesso a conclusione dello speciale, che ha visto uno share del 36,1%. Il Tg, guidato da Gian Marco, ha seguito ieri tutti i momenti della storica giornata: dall'affluenza dei fedeli in piazza San Pietro fino all'arrivo del feretro alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Papa: ascolti record per speciale Tg1, oltre 43% - Roma, 27 apr. (LaPresse) – Ascolti record per lo speciale del Tg1 dedicato ai funerali di Papa Francesco. La trasmissione ha fatto registrare il 43,44% di share (4.576.000 milioni di spettatori). La successiva edizione del telegiornale delle 13.30 ha invece fatto registrare il 36,14% di share. (5.633 milioni di spettatori).

Nella serata di ieri, sabato 26 aprile 2025, su Rai1 Speciale Porta a Porta ha intrattenuto 2.321.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 il sesto appuntamento con il Serale di Amici ha raccolto davanti al video 3.926.000 spettatori con uno share del 26.3%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 896.000 spettatori pari al 5.1% e F.B.I. International 714.000 spettatori pari al 4.

Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump

