La Fifa lancia il bando per i diritti TV dei Mondiali Femminili 2027 in Europa

Fifa ha avviato una procedura di gara d'appalto (ITT) per i diritti mediatici dei Mondiali Femminili 2027 nei territori di Europa e Asia centrale, in quello che spera sarà un processo più agevole rispetto a quello dell'edizione precedente. Gli accordi per la cessione dei diritti della Coppa del Mondo femminile Fifa 2027, che si terrà in

