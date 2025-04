Il Napoli prepara il suo futuro | verso la nuova cittadella sportiva a Qualiano

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Secondo quanto raccontato da Pino Taormina su Il Mattino, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra gli emissari di Aurelio De Laurentiis e il gruppo Coppola, attuale proprietario del centro tecnico di Castel Volturno. Il contratto di affitto scadrà il 31 dicembre 2025 e, almeno formalmente, non è prevista una proroga. Tuttavia, da entrambe le parti emerge un patto non scritto: il Napoli non sarà sfrattato fino a quando non troverà una nuova sede adeguata.Il progetto QualianoIl presidente De Laurentiis ha ormai scelto l'area di Qualiano per costruire la futura cittadella sportiva del club. Una zona vasta, senza vincoli urbanistici, perfetta per accelerare le procedure e ottenere i permessi in tempi rapidi.

