Follia contro l’arbitro rischia la maxi squalifica | 12 giornate

Follia a fine partita e rischio di una maxi squalifica. Fino a dodici giornate di stop per il giocatore che ha utilizzato un atteggiamento aggressivo nei confronti del direttore di gara ed è arrivato a lanciargli contro una borsa del ghiaccio.Follia contro l’arbitro, rischia la maxi squalifica: 12 giornate (LaPresse) – Calciomercato.itNon su un campo di periferia di una serie minore, ma nel bel mezzo di una finale di coppa nazionale: è Barcellona-Real Madrid a scatenare la furia di Toni Rudiger. Il difensore tedesco ha perso letteralmente la testa prima del fischio finale del Clasico che ha visto i blaugrana aggiudicarsi la coppa del Re per 3-2 ai tempi supplementari, con un gol nei minuti finali di Kounde. Calciomercato.it - Follia contro l’arbitro, rischia la maxi squalifica: 12 giornate Leggi su Calciomercato.it Il referto del direttore di gara può costare carissimo al calciatore che è stato espulso: per lui una vera stangataa fine partita e rischio di una. Fino a dodicidi stop per il giocatore che ha utilizzato un atteggiamento aggressivo nei confronti del direttore di gara ed è arrivato a lanciargliuna borsa del ghiaccio.la: 12(LaPresse) – Calciomercato.itNon su un campo di periferia di una serie minore, ma nel bel mezzo di una finale di coppa nazionale: è Barcellona-Real Madrid a scatenare la furia di Toni Rudiger. Il difensore tedesco ha perso letteralmente la testa prima del fischio finale del Clasico che ha visto i blaugrana aggiudicarsi la coppa del Re per 3-2 ai tempi supplementari, con un gol nei minuti finali di Kounde.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rudiger, che follia contro l'arbitro nel Clasico: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica! - Al 121` della finale Coppa del Re persa per 3-2 dal Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona, Antonio Rudiger è stato espulso dalla panchina... 🔗calciomercato.com

Follia di Fonseca, va a muso duro contro l’arbitro di Lione-Brest. Rischia fino a 7 mesi di squalifica | Video - Paulo Fonseca ha completamente perso la testa durante il match di domenica pomeriggio tra il suo Lione e il Brest, valido per la 24esima giornata di Ligue 1. L’ex allenatore del Milan ha avuto un durissimo faccia a faccia con l’arbitro, arrivando a urlargli in faccia una serie di insulti a pochi millimetri dal suo volto. Tutto questo dopo che al portoghese è stato sventolato il cartellano rosso durante un controllo del Var che poi si è concluso a favore del suo Lione, il quale ha vinto per 2-1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ex Milan, Paulo Fonseca cosa fai? Testa contro testa con l’arbitro, ecco cosa rischia - L’ex allenatore del Milan Paulo Fonseca si è reso protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti dell’arbitro Benoît Millot… Il Milan si prepara alla sfida contro la Lazio, i rossoneri di Sergio Conceiçao hanno la possibilità di accorciare la classifica verso il quarto posto. All’andata all’Olimpico di Roma finì 2-2, ma a San Siro i milanesi dovranno far valere il fattore campo a caccia di 3 punti che sarebbero pesantissimi ai fini della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗dailymilan.it

Su questo argomento da altre fonti

Follia Rudiger, perde la testa contro l'arbitro: rischia 12 giornate di squalifica!; Follia contro l’arbitro, rischia la maxi squalifica: 12 giornate; Follia nel finale di Barcellona-Real Madrid: tre espulsi, Rudiger perde la testa contro l'arbitro e rischia una lunga squalifica; Rudiger, che follia contro l'arbitro nel Clasico: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica! | Estero. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Follia Rudiger, perde la testa contro l'arbitro: rischia 12 giornate di squalifica! - Caos nel finale di Barcellona-Real Madrid, la finale di Coppa del Re vinta dai blaugrana ai tempi supplementari. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa dal gol di Koundé al 116'. 🔗msn.com

Rudiger, che follia contro l'arbitro nel Clasico: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica! - Al 121` della finale Coppa del Re persa per 3-2 dal Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona, Antonio Rudiger è stato espulso dalla ... 🔗msn.com

Follia Rudiger alla fine di Barça-Real: rischia fino a 12 giornate di squalifica - Il centrale del Real nel finale del Clasico ha lanciato dalla panchina una borsa del ghiaccio verso l'arbitro, non colpendolo, ma resta la gravità del gesto ... 🔗gazzetta.it