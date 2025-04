Musica fino a notte fonda ai Cantieri culturali della Zisa | Chi tutela i cittadini che vogliono riposare?

Musicali con fine orario 2.30? Comprendo le esigenze degli artisti (anche se di rilevanza locale) di esibirsi ed offrire la loro arte. Palermotoday.it - Musica fino a notte fonda ai Cantieri culturali della Zisa: "Chi tutela i cittadini che vogliono riposare?" Leggi su Palermotoday.it A volte mi chiedo (e ci chiediamo in moltissimi che vivono nei paraggi) se viviamo in una società civile o cos’altro. Come può il Comune autorizzare manifestazionili con fine orario 2.30? Comprendo le esigenze degli artisti (anche se di rilevanza locale) di esibirsi ed offrire la loro arte.

Se ne parla anche su altri siti

Musica fino a notte fonda e fuochi d'artificio fuori da un bar di Nova Milanese, locale chiuso 10 giorni - Chiuso un locale a Nova Milanese per 10 giorni: frequentato da pregiudicati e causa di disturbi alla quiete pubblica. 🔗notizie.virgilio.it

“Janara”, sabato musica dal vivo fino alle 2 di notte - Tempo di lettura: < 1 minutoSi rende noto che limitatamente al giorno 22 marzo 2025, in deroga a quanto disposto con ordinanza n. 33 del 09/06/2023 e al fine di garantire la piena fruibilità degli eventi previsti in occasione della manifestazione “La Città delle Streghe”, è consentita ai titolari dei pubblici esercizi all’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, e più genericamente su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie al consumo, la diffusione della musica e in genere le emissioni acustiche e sonore, sia ... 🔗anteprima24.it

Registro elettronico. I genitori: “Non vogliamo ricevere notifiche a tarda ora”. I docenti: “Ingrati, c’è chi lavora fino a notte fonda” - “Ringrazia che c'è qualcuno che alle 22:00 sta lavorando e inserendo i voti di elaborati che spesso fanno rabbrividire! Ingrata!”, oppure “Ma disattivare le notifiche del registro e guardarlo solo quando si può e si vuole è così difficile?” Sono solo alcune delle reazioni online, anche parecchio piccate, scaturite dopo la diffusione di una nota da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente un vademecum destinato alle istituzioni scolastiche e agli operatori del settore. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Musica fino a notte fonda ai Cantieri culturali della Zisa: Chi tutela i cittadini che vogliono riposare?; In spiaggia niente più musica fino a notte fonda; Musica fino a notte fonda e fuochi d'artificio fuori da un bar di Nova Milanese, locale chiuso 10 giorni; A Locana la Pasqua si fa festa: uova, gonfiabili e disco fino a notte fonda. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musica fino a notte fonda ai Cantieri culturali della Zisa: "Chi tutela i cittadini che vogliono riposare?" - Non è concepibile che si cantieri culturali della Zisa venga consentita la diffusione della musica fino a notte fonda fregandosene delle esigenze della gente che ha il diritto di riposare E pensare ... 🔗palermotoday.it

Lucca Classica, il finale . È la Notte della Taranta - Dopo cinque giorni di grande musica, incontri ed emozioni, il Lucca Classica Music Festival si avvia alla conclusione. Oggi ... 🔗msn.com

Musica fino a notte fonda e fuochi d'artificio fuori da un bar di Nova Milanese, locale chiuso 10 giorni - I residenti hanno presentato due esposti lamentando una situazione insostenibile a causa di musica ad alto volume e avventori che abusavano di bevande alcoliche, disturbando con rumori e fuochi ... 🔗virgilio.it