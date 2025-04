Yuna si perde nella metro scatta il tam tam sui social per ritrovare la gattina smarrita

gattina. Yuna, piccola micia di proprietà di una ragazza, è scappata dal trasportino della sua padrona smarrendosi sui treni della metro B di Roma. Da qui gli. Romatoday.it - Yuna si perde nella metro, scatta il tam tam sui social per ritrovare la gattina smarrita Leggi su Romatoday.it Le prime foto hanno cominciato a circolare il 24 aprile. Poi il post è diventato virale ma, almeno per il momento, non c’è traccia della, piccola micia di proprietà di una ragazza, è scappata dal trasportino della sua padrona smarrendosi sui treni dellaB di Roma. Da qui gli.

