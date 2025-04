Mbangula Juve | cosa accadrà a fine campionato per il belga? Tutti gli indizi portano verso questa decisione

Mbangula Juve: cosa succederà a fine stagione per il belga? Tutti gli indizi portano verso questa direzione, ecco i dettagliCome riportato da Tuttosport, per centrare il colpo Sandro Tonali – obiettivo numero uno del calciomercato Juventus a centrocampo – verrà operata la cessione di qualche giocatore a fine campionato.Uno di questi, secondo il quotidiano, è Samuel Mbangula, prodotto del settore giovanile bianconero che, con un addio, garantirebbe una totale plusvalenza per le casse Juventine. Stagione importante per il belga, all’esordio in Prima squadra. .com Juventusnews24.com - Mbangula Juve: cosa accadrà a fine campionato per il belga? Tutti gli indizi portano verso questa decisione Leggi su Juventusnews24.com succederà astagione per ilglidirezione, ecco i dettagliCome riportato da Tuttosport, per centrare il colpo Sandro Tonali – obiettivo numero uno del calciomercatontus a centrocampo – verrà operata la cessione di qualche giocatore a.Uno di questi, secondo il quotidiano, è Samuel, prodotto del settore giovanile bianconero che, con un addio, garantirebbe una totale plusvalenza per le cassentine. Stagione importante per il, all’esordio in Prima squadra. .com

Approfondimenti da altre fonti

Di Canio sentenzia su Conte: «Conoscendo la sua mentalità andrà via da Napoli se accadrà questa cosa. La Juve…» - di Redazione JuventusNews24Di Canio sentenzia su Conte: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sull’allenatore del Napoli ed ex Juve L’ex calciatore della Juve Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport analizzando così la posizione di Conte, ex allenatore bianconero e attualmente tecnico del Napoli. PAROLE – «Conoscendo la mentalità di Antonio Conte, se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, se ne va. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic finisce in panchina dopo le parole di Thiago Motta? Ecco cosa accadrà in Juve Verona: importanti novità - di Redazione JuventusNews24Vlahovic finisce in panchina dopo le parole di Thiago Motta: gli ultimissimi aggiornamenti sulla probabile formazione in Juve Verona Thiago Motta potrebbe cambiare per Juve-Verona: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic dovrebbe iniziare dalla panchina per la sfida di campionato. L’attaccante, che ha sbagliato il calcio di rigore portando i bianconeri fuori dalla Coppa Italia, dovrebbe essere sostituito da Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Moretto fa il punto: «Da Ederson a Lookman passando per quel difensore, ecco cosa accadrà» - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, Moretto fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro dei bianconeri: tutte le parole L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del calciomercato Juve, in particolare le posizioni di Ederson e Lookman dell’Atalanta. SU EDERSON – «Ederson piace tantissimo a due club di Premier League che sono i due club di Manchester ma non solo. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Mbangula, due panchine di fila con Tudor. In estate può arrivare l'addio alla Juventus; Lampo Conceiçao, Mbangula-gol: la Juve batte il Psv, ma in Olanda sarà dura; Tudor cambia le gerarchie Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, cosa succederà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia