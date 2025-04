Aperte le visite alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore file di fedeli dalle prime ore del mattino

fedeli in coda dalle prime ore del mattino per accedere alla Basilica di Santa Maria Maggiore per porgere l'ultimo saluto alla tomba di Papa Francesco, che l'ha scelta come luogo della sua sepoltura. Bergoglio è il primo dopo 122 anni a chiedere di non essere sepolto in Vaticano. Leggi su Fanpage.it Migliaia diin codaore delper accedereBasilica diper porgere l'ultimo salutodi, che l'ha scelta come luogo della sua sepoltura. Bergoglio è il primo dopo 122 anni a chiedere di non essere sepolto in Vaticano.

Da domenica 27 possibili le visite alla tomba del Papa - La tomba del Papa a Santa Maria Maggiore potrà essere visitata dalla mattina di domenica 27 aprile. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Papa Francesco, la tomba in marmo ligure, l'unica iscrizione e la croce pettorale: sarà aperta alle visite da domenica 27 - Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore e sarà possibile visitare la sua tomba dalla mattina di domenica 27 aprile.

Papa, da domenica le visite alla tomba - 14.40 La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore potrà essere visitata dalla mattina di domenica. Così il direttore della Sala stampa vaticana,Bruni. Il corteo funebre che accompagnerà la salma del Papa, dopo i funerali di sabato, da San Pietro a Santa Maria sarà "a passo d'uomo", aggiunge Bruni. "Sarà possibile alle persone essere lungo il percorso", precisa. Un gruppo di poveri e bisognosi accoglieranno l'arrivo del feretro. 🔗servizitelevideo.rai.it

