Elezioni amministrative al fotofinish arriva il settimo candidato sindaco | Ravenna al centro propone Maurizio Miserocchi

fotofinish nella corsa alle prossime Elezioni comunali di Ravenna, in calendario il prossimo 25 e 26 maggio. Proprio a poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste è emerso il nome del settimo candidato sindaco, sostenuto dalla lista civica Ravenna al centro. Ravennatoday.it - Elezioni amministrative, al fotofinish arriva il settimo candidato sindaco: "Ravenna al centro" propone Maurizio Miserocchi Leggi su Ravennatoday.it Sorpresa alnella corsa alle prossimecomunali di, in calendario il prossimo 25 e 26 maggio. Proprio a poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste è emerso il nome del, sostenuto dalla lista civicaal

