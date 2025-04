Elezioni comunali Potere al Popolo presenta la lista di candidati a sostegno di Marisa Iannucci

Potere al Popolo ha ricevuto l'ufficialità per la presenza della propria lista alle Elezioni amministrative in programma a Ravenna il 25 e il 26 maggio, a sostegno della candidata sindaca Marisa Iannucci. "Si conclude così la preliminare. Ravennatoday.it - Elezioni comunali, Potere al Popolo presenta la lista di candidati a sostegno di Marisa Iannucci Leggi su Ravennatoday.it Con la consegna degli ultimi documenti ufficiali anchealha ricevuto l'ufficialità per la presenza della propriaalleamministrative in programma a Ravenna il 25 e il 26 maggio, adella candidata sindaca. "Si conclude così la preliminare.

Elezioni comunali di Ravenna, Potere al Popolo sostiene la candidatura di Marisa Iannucci - Ravenna, 4 marzo 2025 - “Come Potere al Popolo Ravenna sosteniamo e proponiamo come candidata a sindaca, Marisa Iannucci, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte non solo a Ravenna”. Così si legge in una nota stampa diffusa in mattinata. Nel comunicato si ripercorre il percorso che ha portato fino a qui, partendo dal ricordare come già a gennaio Potere al Popolo avesse annunciato che sarebbero stati presenti alle prossime elezioni amministrative. 🔗ilrestodelcarlino.it

Amministrative: anche Potere al Popolo sarà presente con una propria lista a sostegno di Marisa Iannucci sindaca - “Nella mattinata del 25 aprile abbiamo consegnato tutti i documenti necessari con le firme raccolte per la presentazione della lista di Potere al Popolo alle elezioni comunali che si terranno a Ravenn ... 🔗ravennawebtv.it

Elezioni comunali Ravenna, 7 candidati e 18 liste: ecco il lungo elenco - Sabato 16 aprile alle 12 scadevano i termini di presentazione in municipio, poi gli oltre 500 nomi a sostegno dei candidati è passato al vaglio della commissione elettorale che ha dato il via libera f ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il municipio resterà aperto allo scopo anche il 25 aprile - In vista delle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio (con eventuale turno di ballottaggio l’8 e il 9 giugno), venerdì 25 e sabato 26 aprile il municipio di Ravenna (piazza del Popolo 1) ... 🔗ravennaedintorni.it