Incidente contro un' auto in sosta | gravissimi marito e moglie milanesi in moto

Incidente stradale nelle scorse ore, a Porlezza (Como). Intorno alle 11.30 di sabato, in via Osteno, all'altezza del civico 16, una moto con a bordo una coppia proveniente dal Milanese — precisamente da Cinisello Balsamo — è finita, per cause da accertare, violentemente contro un'auto. Milanotoday.it - Incidente contro un'auto in sosta: gravissimi marito e moglie milanesi in moto Leggi su Milanotoday.it Gravestradale nelle scorse ore, a Porlezza (Como). Intorno alle 11.30 di sabato, in via Osteno, all'altezza del civico 16, unacon a bordo una coppia proveniente dal Milanese — precisamente da Cinisello Balsamo — è finita, per cause da accertare, violentementeun'

