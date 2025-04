Schianto nella notte | due giovani feriti gravemente

notte in via Lavatoio, nel cuore della Valle Caudina. Poco dopo le quattro del mattino, una Bmw e una Fiat Punto si sono violentemente scontrate, in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti.Impatto devastante: motore strappato e auto. Avellinotoday.it - Schianto nella notte: due giovani feriti gravemente Leggi su Avellinotoday.it Un drammatico incidente ha sconvolto la quiete dellain via Lavatoio, nel cuore della Valle Caudina. Poco dopo le quattro del mattino, una Bmw e una Fiat Punto si sono violentemente scontrate, in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti.Impatto devastante: motore strappato e auto.

