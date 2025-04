Musumeci | Prova sicurezza superata per la protezione civile è stato un successo C’era il timore di attacchi

protezione civile, il prefetto Fabio Ciciliano, che ha svolto il ruolo di commissario per la mobilità, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione. E con lui, il prefetto ed il questore di Roma, tutte le forze dell’ordine, i tantissimi volontari e quanti hanno reso possibile lo svolgimento di un evento, così straordinario e complesso, in maniera serena ed ordinata. E quando in un evento come questo non si verificano imprevisti, il pathos, la meditazione e il contesto rendono tutto più commovente”. Così Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in un’intervista a Hoara Borselli del ‘Giornale‘ all’indomani dei funerali di Papa Francesco. “Non sono eventi che affronti ogni settimana. Secoloditalia.it - Musumeci: “Prova sicurezza superata, per la protezione civile è stato un successo. C’era il timore di attacchi” Leggi su Secoloditalia.it “A tumulazione avvenuta, mi sono pubblicamente congratulato con il capo dipartimento della, il prefetto Fabio Ciciliano, che ha svolto il ruolo di commissario per la mobilità, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione. E con lui, il prefetto ed il questore di Roma, tutte le forze dell’ordine, i tantissimi volontari e quanti hanno reso possibile lo svolgimento di un evento, così straordinario e complesso, in maniera serena ed ordinata. E quando in un evento come questo non si verificano imprevisti, il pathos, la meditazione e il contesto rendono tutto più commovente”. Così Nello, ministro per lae le politiche del mare, in un’intervista a Hoara Borselli del ‘Giornale‘ all’indomani dei funerali di Papa Francesco. “Non sono eventi che affronti ogni settimana.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Congresso di Azione, superata la prova di maturità. Grazie per la partecipazione" - Si è svolto, l’altro ieri, il congresso nazionale di Azione (declinato nelle province). L’esponente del partito Danny Farinelli (nella foto) ha condiviso l’esperienza in un post sui social: "Questo congresso per me è stato molto impegnativo, in quanto commissario regionale di garanzia. Questo ruolo mi ha impegnato molto tempo nell’ultimo mese e ho scelto – perché chi fa politica deve sempre fare delle scelte – di sospendere pubblicamente il giudizio sugli attori in campo". 🔗ilrestodelcarlino.it

Milan, Ordine: “Risposta autorevole. Superata la prova più importante con Conceicao” - Franco Ordine, giornalista che parla spesso del mondo rossonero, ha commentato Empoli-Milan 0-2 sulle pagine de 'Il Giornale' 🔗pianetamilan.it

Campi Flegrei, Musumeci ha ricevuto una delegazione di Bagnoli per dialogare sulla sicurezza del territorio - Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha ricevuto stamane a Roma una delegazione di cittadini di Bagnoli, presente anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Al centro dell’incontro le iniziative di assistenza alla popolazione dei Campi Flegrei, anche alla luce delle più recenti scosse sismiche che hanno provocato ulteriori danni ad edifici privati ed accentuato lo stato di paura degli abitanti. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Musumeci: Prova sicurezza superata, per la protezione civile è stato un successo. C'era il timore di attacchi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa, Musumeci "Piano sicurezza per oltre un milione di arrivi" - 'Non è possibile fare una stima precisa sul numero di fedeli in arrivo, continuano ad arrivare da tutto il mondo, con una certa sicurezza il piano organizzativo ragiona sul superamento del milione'. L ... 🔗informazione.it

Papa, Musumeci “Piano sicurezza per oltre un milione di arrivi” - con una certa sicurezza il piano organizzativo ragiona sul superamento del milione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ospite di Rtl 102.5. “Le operazioni di ... 🔗lasicilia.it

Papa, Musumeci "Piano sicurezza per oltre un milione di arrivi" - con una certa sicurezza il piano organizzativo ragiona sul superamento del milione". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ospite di Rtl 102.5. "Le operazioni di ... 🔗laprovinciacr.it