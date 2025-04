Trump | le navi USA commerciali e militari devono attraversare gratuitamente Panama e Suez

Trump ha affermato che le navi USA, sia commerciali che militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez. Trump: le navi USA devono attraversare gratuitamente Panama e Suez Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le navi americane, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez. “Le navi USA, sia . Periodicodaily.com - Trump: le navi USA, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez Leggi su Periodicodaily.com Il presidente americano Donaldha affermato che leUSA, siache: leUSAIl presidente americano Donaldha affermato che leamericane,. “LeUSA, sia .

Se ne parla anche su altri siti

Confindustria: “Dazi Trump peseranno su imprese, non possiamo perdere Usa come partner commerciali” - Alla vigilia dell'annuncio del presidente Trump, il centro studi di Confindustria ha presentato il suo Rapporto di Previsione di Primavera che stima l'impatto dei dazi sulla nostra economia. Con le tariffe Usa il Pil italiano potrebbe subire una riduzione dello 0,4% nel 2025 e dello 0,6% nel 2026.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pechino pronta ai colloqui commerciali con gli Usa dopo l'annuncio di Trump sui dazi - Pechino è disposta ad avviare i colloqui commerciali con gli Usa, all'indomani dell'annuncio del presidente americano Donald Trump secondo cui i pesanti dazi al 145% decisi sulle importazioni dei beni made in China sarebbero stati ridotti una volta raggiunto un accordo. "La Cina ha sottolineato fin dall'inizio che non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie e commerciali", ha commentato sul punto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, per il quale "la porta per i colloqui è spalancata". 🔗quotidiano.net

Dazi Usa, perché Trump colpisce la Cina ma li sospende ad altri Paesi? Bessent: «Pechino principale fonte dei problemi commerciali Usa» - Come ha abituato il mondo, con una giravolta improvvisa il presidente americano Donald Trump ha bloccato tutti i dazi 'reciproci' in vigore da sabato scorso «per 90... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le navi Usa dovrebbero passare gratis. Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo; Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez; Trump: «Le navi americane dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e Suez»; Trump: «Passaggio gratuito per le navi Usa attraverso i canali di Panama e Suez». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump: «Passaggio gratuito per le navi Usa attraverso i canali di Panama e Suez» - Nuova sparata di Donald Trump. Il presidente Usa ha affermato, tramite la sua piattaforma social Truth, che «le navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversar ... 🔗msn.com

"Le navi Usa dovrebbero passare gratis". Dopo Panama ora Trump ha un altro obiettivo - Il presidente Usa ha deciso di aprire un nuovo fronte in politica internazionale, ma ottenere dei risultati concreti potrebbe essere molto difficile ... 🔗msn.com

Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez - "Le navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e di Suez". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che ques ... 🔗ansa.it