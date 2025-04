Amici scoppia la rissa tra insegnanti | Ignorante mi sono fatto il c**

Amici decisamente infuocata quella andata in onda sabato 26 aprile. Tra coreografie spettacolari e sfide emozionanti, a rubare la scena è stata la clamorosa lite tra due protagonisti del talent: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Un semplice scambio di opinioni si è trasformato in una vera e propria rissa verbale, lasciando senza parole pubblico e telespettatori.Leggi anche: “Amici”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successoLeggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileAlessandra Celentano critica Francesco Fasano e scatena il caosTutto è iniziato con un commento della maestra Alessandra Celentano sull’esibizione di Francesco Fasano. Pur notando dei miglioramenti nel giovane ballerino, l’insegnante non ha risparmiato critiche: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi“. Tvzap.it - “Amici”, scoppia la rissa tra insegnanti: “Ignorante, mi sono fatto il c**” Leggi su Tvzap.it News TV. Una puntata didecisamente infuocata quella andata in onda sabato 26 aprile. Tra coreografie spettacolari e sfide emozionanti, a rubare la scena è stata la clamorosa lite tra due protagonisti del talent: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Un semplice scambio di opinioni si è trasformato in una vera e propriaverbale, lasciando senza parole pubblico e telespettatori.Leggi anche: “”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successoLeggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileAlessandra Celentano critica Francesco Fasano e scatena il caosTutto è iniziato con un commento della maestra Alessandra Celentano sull’esibizione di Francesco Fasano. Pur notando dei miglioramenti nel giovane ballerino, l’insegnante non ha risparmiato critiche: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi“.

Ne parlano su altre fonti

Scoppia la rissa in un bar di Parigi tra ultras di PSG e Aston Villa: volano tavolini e sgabelli - Circa 24 ore prima della partita alcuni tifosi di PSG e Aston Villa hanno creato disordini in città: un video riprende un violento scontro davanti a un bar, volano sgabelli.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, nella notta scoppia una violenta rissa davanti al Colosseo: accoltellato un 20enne - La zona del Colosseo, al centro di Roma, è di nuovo protagonista di una violenta rissa. Accoltellato un 20enne, è stato in seguito fermato il presunto responsabile L'articolo Roma, nella notta scoppia una violenta rissa davanti al Colosseo: accoltellato un 20enne proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Napoli, rissa tra extracomunitari a Piazza Cavour: scoppia un incendio - Rissa tra extracomunitari a piazza Cavour fa da innesco ad un incendio. Sono intervenute le forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco che sono sul posto per domare le fiamme e identificare il gruppo... 🔗ilmattino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici di Maria De Filippi 2024/2025; Scoppia la violenza tra due alunni al centro studi: allarme degli insegnanti; Amici, scoppia la rissa tra insegnanti: “Ignorante, mi sono fatto il c**”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rissa ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo: “Ignorante, mi sono fatto il c**”, interviene Maria De Filippi - Volano stracci al Serale di Amici 24. Nel corso della puntata del 26 aprile, scoppia un'accesa lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo ... 🔗fanpage.it

Amici 24, duro scontro tra le insegnanti Angela Celentano e Deborah Lettieri: «Non mi piace questo modo». Cosa è successo - Nella scuola di Amici 24 si respira già un clima rovente, e il Serale non è ancora entrato nel vivo. A far salire la tensione sono state due insegnanti del programma, ovvero Alessandra Celentano ... 🔗msn.com

Amici, ex allievo attacca Elodie e insulta Rudy Zerbi e altri insegnanti: "Ipocrita e incoerente" - Luca Napolitano, ex allievo di Amici edizione 2008, ha recentemente fatto parlare ... Napolitano specifica che da ex allievo cresciuto con insegnanti come Grazia Di Michele, con cui condivideva ... 🔗libero.it