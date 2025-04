Triplice omicidio a Monreale Festa a rischio stop Arcidiacono convoca giunta straordinaria | La città piange

Monreale piange la scomparsa di tre giovani vite, brutalmente interrotte da una sparatoria avvenuta nella notte. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti nel tragico evento che ha sconvolto la comunità. Andre Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell'accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle

