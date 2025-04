Auditel analisi degli ascolti tv di | Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 26 aprile 2025

ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 26 aprile 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in Diretta e le soap di Canale5. Il palinsesto del pomeriggio di ieri è quasi rimasto invariato se non per “Sabato in Diretta” che è stato condotto da Emma D’Aquino che è andato in onda fino al TG della sera. Il programma è stato dedicato alla scomparsa del Papa. Qui potete consultare i dati Auditel e gli ascolti tv dei Funerali di Papa Francesco. Auditel dei programmi tv Rai: Sabato in DirettaSu Rai1 Linea Bianca segna 2.006.000 spettatori (15.2%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.336.000 spettatori (11.9%) e 1.092.000 spettatori (11%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 1. Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv di: Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 26 aprile 2025 Leggi su Superguidatv.it Come sono andati glitv di ieri,pomeriggio 26? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri:ine le soap di Canale5. Il palinsesto del pomeriggio di ieri è quasi rimasto invariato se non per “in” che è stato condotto da Emma D’Aquino che è andato in onda fino al TG della sera. Il programma è stato dedicato alla scomparsa del Papa. Qui potete consultare i datie glitv dei Funerali di Papa Francesco.dei programmi tv Rai:inSu Rai1 Linea Bianca segna 2.006.000 spettatori (15.2%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.336.000 spettatori (11.9%) e 1.092.000 spettatori (11%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 1.

