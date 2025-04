Papa | ascolti record per speciale Tg1 oltre 43%

ascolti record per lo speciale del Tg1 dedicato ai funerali di Papa Francesco. La trasmissione ha fatto registrare il 43,44% di share (4.576.000 milioni di spettatori). La successiva edizione del telegiornale delle 13.30 ha invece fatto registrare il 36,14% di share. (5.633 milioni di spettatori).

ASCOLTI TV 21 APRILE 2025: VESPA ROVINA IL RICORDO DI PAPA FRANCESCO CON UNO SPECIALE IMBARAZZANTE - ASCOLTI TV 21 APRILE 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 21 aprile 2025 in una giornata profondamente segnata dalla scomparsa di Papa Francesco. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2841 35.56PT – 5849 33.06 M E D I A S E T24H – 2700 33.80PT – 5994 33.88 Tg1 Mattina – 399 14.31 Tg1 – 1126 23.49 UnoMattina – 1179 20.38 Storie Italiane – 1269 20.92Tg1 Edizione Straordinaria (10:05) – 3505 34. 🔗bubinoblog

Ascolti record per Domenica In Speciale Sanremo con Mara Venier: picchi di oltre 50% - Record di ascolti TV per Lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2025, confermando il grande successo della kermesse musicale più amata dagli italiani e anche per lo spazio dedicato dal contenitore del dì festivo. Mara Venier ha guidato una diretta intensa di sei ore dal Teatro Ariston, ottenendo risultati senza precedenti. Secondo i dati Auditel, la trasmissione ha raggiunto picchi straordinari di ascolto. 🔗tvpertutti.it

