Notte di follia a Milano | risse 14 aggressioni persone accoltellate

follia a Milano. Le festività e i ponti non hanno intaccato il "movimento" serale che, purtroppo, è stato più vivo che mai. Con interventi di ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i dati del 118 Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza), tra sabato e domenica ci sono. Milanotoday.it - Notte di follia a Milano: risse, 14 aggressioni, persone accoltellate Leggi su Milanotoday.it Sabato sera di vera. Le festività e i ponti non hanno intaccato il "movimento" serale che, purtroppo, è stato più vivo che mai. Con interventi di ambulanze, polizia e carabinieri. Secondo i dati del 118 Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza), tra sabato e domenica ci sono.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Notte di risse a Milano. In via Padova sedie e portaombrelli come armi, quattro persone in Questura - Milano, 16 marzo 2025 – Da via Filzi a via Padova, la notte tra sabato 15 e domenica 16 a Milano è stata particolarmente movimentata. Mentre fuori da un locale tra il Pirellone e piazza Repubblica Pugni, un 22enne ivoriano è rimasto per terra privo di sensi dopo essere stato preso a bastonate e calci in faccia, in via Padova all’altezza di via Transiti si è verificata una rissa in strada con tanto di spray, sedie e un portaombrelli presi in un locale e utilizzate come armi mentre il poco traffico della notte si è fermato. 🔗ilgiorno.it

Notte di follia, tre risse: 10 identificati - Arezzo, 14 aprile 2025 – È stata una notte movimentata. Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra circa 7 e 8 persone e una lite a Campo di Marte. Il bilancio dei feriti non è a verbale: nel senso che nessuno degli esagitati è stato soccorso dal 118 e nessuno è andato con le proprie gambe al pronto soccorso. Anche se, stando a chi era presente, qualcuno è uscito male dallo scontro. 🔗lanazione.it

Incidente nella notte tra auto e moto in via Bergamo a Milano: un 29enne in coma al Niguarda - Milano, 15 marzo 2025 – Grave incidente nella notte a Milano, in zona Porta Romana. Intorno alle 2 di notte una moto e un’auto si sono scontrate in via Bergamo all’altezza del civico 43. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, ad avere la peggio è stato il motociclista di 29 anni, che è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in coma. Ricostruire la dinamica dell'incidente è ora compito degli agenti della polizia locale. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Notte di follia a Milano: risse, 14 aggressioni, persone accoltellate; Notte di follia a Milano: violenta rissa in via Padova e un ferito grave in via Filzi; Altra notte di follia: risse, danni e sangue; Notte di follia in centro a Busto, ecco cosa è successo. Già due denunce. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Notte di follia a Milano: risse, 14 aggressioni, persone accoltellate - Gli episodi più gravi sono avvenuti in corso Como, zona nota per i ricorrenti episodi di violenza legata alla movida, dove un giovane di 25 anni è stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale ... 🔗milanotoday.it

Notte di follia, tre risse: 10 identificati - Tafferugli tra Saione e la Valdichiana: maxi azzuffata al parterre di Castiglioni. Botte anche in un locale a Monte San Savino, secondo round in un altro bar ... 🔗msn.com

Altra notte di follia: risse, danni e sangue - I poliziotti identificano alcuni ragazzi, uno riesce a scappare Risse, danni, inseguimenti e urla, anche macchie di sangue sui muri di piazza San Martin. Caos per tre ore l’altra notte ... 🔗ilrestodelcarlino.it