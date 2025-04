L’Ombra di Guernica di Joan Crous esposta in San Petronio | VIDEO e FOTO

Petronio, è stata inaugurata l’esposizione della scultura “L’Ombra di Guernica” dell’artista catalano Joan Crous. Un'opera intensa e simbolica, ispirata al messaggio di pace di Papa Francesco. Bolognatoday.it - "L’Ombra di Guernica" di Joan Crous esposta in San Petronio | VIDEO e FOTO Leggi su Bolognatoday.it Un omaggio speciale a Papa Francesco nel cuore di Bologna. Sabato 26 aprile, nella Basilica di San, è stata inaugurata l’esposizione della scultura “di” dell’artista catalano. Un'opera intensa e simbolica, ispirata al messaggio di pace di Papa Francesco.

