Ultimissime Juve LIVE | le possibili scelte di formazione per la sfida contro il Monza Tonali primo obiettivo per l’estate

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2025

Tonali Juve: è il primo nome nella lista di Giuntoli. Cifre, dettagli dell'affare e cosa pensa il centrocampista del trasferimento a Torino
Ore 10.00 – Tonali Juve: è il primo nome per rinforzare la rosa. Cifre, dettagli dell'operazione e cosa pensa il giocatore del trasferimento in bianconero

Probabili formazioni Juve Monza: le ultime sulle scelte di Tudor per il match dell'Allianz Stadium
Ore 08.

