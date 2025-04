Inter e Napoli Inzaghi e Conte | tutto pronto per il rush finale! – CdS

Inter e Napoli, Simone Inzaghi e Antonio Conte: le due compagini sono pronte al rush finale che inizierà oggi a partire dalle ore 15 da San Siro. Dal Corriere dello Sport il riassunto.rush – Tantissime pressioni, da una parte e dall’altra. Simone Inzaghi corre avanti e indietro dall’area tecnica durante le partite e ha un peso sulle spalle non indifferente nonostante il percorso europeo fatto sino ad ora. Antonio Conte vive la medesima situazione, anche se proporzionata ad un club che non ha giocato affatto la Champions League. Inter e Napoli sono le due pretendenti allo scudetto e sono a pari punti con cinque giornate a disposizione. Il calendario dà come favoritissima la squadra partenopea, a livello assoluto i nerazzurri sono invece superiori. Il Barcellona di mezzo aumenta la difficoltà per la vittoria finale, così come l’eventuale finale. Inter-news.it - Inter e Napoli, Inzaghi e Conte: tutto pronto per il rush finale! – CdS Leggi su Inter-news.it , Simonee Antonio: le due compagini sono pronte alche inizierà oggi a partire dalle ore 15 da San Siro. Dal Corriere dello Sport il riassunto.– Tantissime pressioni, da una parte e dall’altra. Simonecorre avanti e indietro dall’area tecnica durante le partite e ha un peso sulle spalle non indifferente nonostante il percorso europeo fatto sino ad ora. Antoniovive la medesima situazione, anche se proporzionata ad un club che non ha giocato affatto la Champions League.sono le due pretendenti allo scudetto e sono a pari punti con cinque giornate a disposizione. Il calendario dà come favoritissima la squadra partenopea, a livello assoluto i nerazzurri sono invece superiori. Il Barcellona di mezzo aumenta la difficoltà per la vittoria, così come l’eventuale

